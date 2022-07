Reggina: inaspettata frenata della campagna abbonamenti. Il dato

La nuova società, l'arrivo di Pippo Inzaghi, quell'accoglienza calorosa e numerosa per lui all'aeroporto di Reggio Calabria ed un entusiasmo che non si registrava da qualche anno. E poi quella richiesta continua da parte dei tifosi sulla data di apertura della nuova campagna abbonamenti.

Frenata clamorosa sugli abbonamenti

Tutti presupposti che avevano fatto immaginare una partecipazione massiccia per la sottoscrizione della tessera stagionale. Un boom il primo giorno con 800 abbonamenti venduti, poi il calo fino a quasi l'improvviso stop degli ultimi due giorni. Basti pensare che dalle 15 di ieri pomeriggio alle 14 di oggi da 1300 si è passati a 1360, pochissimi. Si proverà ad attendere il 27 di questo mese, giorno storicamente di paga per capire se ci sarà un aumento sostanziale o in realtà bisognerà prendere atto comunque di difficoltà economiche evidenti presenti sul territorio, insieme alla comodità ormai radicata di vedere le partite della propria squadra del cuore, comodamente dal divano di casa. Ad oggi è facile immaginare che la società non sia particolarmente soddisfatta.