Calciomercato Reggina: è il giorno del difensore Riccardo Gagliolo

Dopo una lunga attesa dovrebbe finalmente essere arrivato il giorno di Riccardo Gagliolo. Il difensore proveniente dalla Salernitana, compagno di squadra lo scorso anno di Obi, è atteso al centro sportivo S. Agata per la firma del contratto e quindi mettersi a disposizione del tecnico Inzaghi.

Altra esperienza in difesa

Altra esperienza in un reparto, quello difensivo, che conta già i vari Loiacono, Cionek e Camporese e che potrebbe arricchirsi anche di un altro calciatore navigato come il jolly Sampirisi. Riccardo Gagliolo conosce benissimo la categoria dove ha collezionato tantissime presenze, oltre alle esperienze maturate in serie A con le maglie di Carpi, Parma ed appunto Salernitana.