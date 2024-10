Calciomercato Reggina: pronto lo scambio con il Bari. Bellomo torna a casa

In tempi non sospetti vi avevamo annunciato la possibilità di addio da parte di alcuni senatori del gruppo amaranto. Tra questi Nicola Bellomo, uno dei veterani arrivato alla Reggina nel gennaio del 2019, primo acquisto dell’ex presidente Luca Gallo. Vi avevamo anche riferito di una sola opzione per la sua cessione, il ritorno al Bari, trattativa che ormai è in dirittura d’arrivo e secondo quanto riferisce adesso il sito alfredopedulla.com, in mezzo uno scambio con un centrocampista esperto e tra i più bravi in cadetteria fino a qualche anno addietro, poi smarritosi proprio con i biancorossi, parliamo di Lorenzo Lollo. Aggiungiamo noi che il Bari sta cercando di inserire nella trattativa il difensore classe 87, Manuel Scavone, ma la Reggina sarebbe più orientata sul centrocampista.

Leggi anche