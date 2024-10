Calciomercato Reggina: ufficiale, arrivano tre giovani dalla Fiorentina

Non solo gente di categoria e quindi calciatori di qualità ed esperti, ma anche tanti giovani per la Reggina di Pippo Inzaghi. In questi ultimi anni abbiamo scoperto l’importanza di elementi Under all’interno di un organico, per freschezza atletica, gamba, voglia di battersi, fondamentale sarà ricavare per loro spazio in squadra, L’esempio più recente è quello che riguarda Bruno Amione, mai utilizzato per tutto il girone di andata da mister Aglietti e poi lanciato nella mischia da Stellone, risultando determinante nella rimonta amaranto. Ma potremmo citarne tanti altri utilizzati nelle ultime due stagioni, da Folorunsho a Stavropoulos, poi Edera, Okwonkwo, Cortinovis, lo stesso Rivas, Turati, Delprato, Dalle Mura.

Leggi anche

I tre giovani arrivano dalla Fiorentina

A tale proposito, si attende che la notizia venga ufficializzata dalla società amaranto, ma per Vittorio Agostinelli, centrocampista classe 2002, Niccolò Pierozzi, esterno classe 2001 ed Eduard Dutu, difensore rumeno classe 2001, sono stati già depositati i contratti in Lega. Arrivano tutti in prestito dalla Fiorentina.

Il comunicato della società

“Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Vittorio Agostinelli (centrocampista classe 2002), Eduard Dutu (difensore classe 2001) e Niccolò Pierozzi (centrocampista classe 2001) , provenienti dall’ACF Fiorentina.

A Eduard, Niccolò e Vittorio un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.