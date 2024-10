Calciomercato Reggina: il ds Taibi aspetta una risposta da Federico Ricci

Sono diversi i giocatori bloccati dal Ds Taibi per quello che riguarda le operazioni in entrata. Da Turati a Dalle Mura, passando per Di Gaudio, Zortea e Gavioli con Rivas già al sicuro. Ma per poterli ritenere a tutti gli effetti giocatori della Reggina, bisognerà aspettare ancora un pò. Cosa? Che si sblocchino alcune operazioni in uscita oltre quella già ufficializzata di Paolo Marchi passato al Piacenza. Strade spianate per Farroni e Paolucci, ai quali potrebbe aggiungersi anche Vasic, le resistenze sono quelle confermate e che riguardano Rossi e Garufo, non intendono muoversi, pur sapendo di essere fuori dal progetto.

Leggi anche

Si punta dritto su Federico Ricci

Nel frattempo la Reggina, che con il Sassuolo come detto ha chiuso per il giovane portiere Turati, attende una risposta dal forte esterno Federico Ricci. Da superare lo scoglio riguardante l’ingaggio del calciatore, per questo motivo Taibi sta chiedendo sostegno proprio al Sassuolo ma vuole anche la totale convinzione da parte del calciatore che ha chiesto qualche giorno per riflettere. Su di lui c’è una nutrita concorrenza, ma come per Rivas, la Reggina si è mossa con un buon anticipo.