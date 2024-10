Calciomercato: i primi nomi accostati alla Reggina

Primi nomi accostati alla Reggina in prossimità della seconda apertura del calciomercato. Il 4 gennaio il via ufficiale ad una sessione storicamente definita di riparazione. La società amaranto dovrebbe intervenire in maniera mirata, probabilmente con un elemento per ogni reparto.

Ritorno di fiamma per la Reggina?

Potrebbe esserci, secondo TMW, un ritorno di fiamma per il macedone classe 90 Nikola Jakimovski difensore che in diverse circostanze ha svolto il ruolo anche di centrocampista, il quale ha maturato diverse esperienze nel campionato italiano (Varese, Como, Benevento, Vicenza, Bari, Bisceglie) seppur mai con moltissime presenze. L’ultima con la maglia del Trapani, stagione 2019-20. La Reggina avrebbe iniziato a sondare il terreno, anche se sul calciatore c’è la concorrenza di Frosinone e Como, quest’ultimo ambizioso club di C che punta alla promozione.