Calciomercato: per la Reggina potrebbe essere rivoluzione in attacco

La Reggina ha rialzato la testa, finalmente. La cura Baroni funziona ed il terribile ciclo di gare concentrate nel mese di dicembre si è concluso con sette punti nelle ultime tre sfide (potevano essere nove), tutte con dirette concorrenti. Non è finita, perchè in campo si scenderà ancora il prossimo 4 gennaio e sarà ancora un match delicato contro un Ascoli in crescita.

Leggi anche

Al via la seconda sessione di calciomercato

Ed il 4 gennaio è esattamente il giorno in cui prenderà ufficialmente il via anche la seconda sessione di calciomercato. La Reggina ne sarà parte attiva e diversi dovranno essere gli interventi. Cambiano le strategie perchè è cambiato il sistema di gioco ed allora necessariamente saranno le indicazioni di mister Baroni a dettare quelli che dovrebbero essere i movimenti in entrata ed uscita.

Leggi anche

Movimenti in attacco, novità anche a centrocampo

Le maggiori attenzioni si rivolgeranno al reparto offensivo dove, per infortunio non si è mai potuto utilizzare Charpentier, mentre per ripetuti infortuni il giocatore più atteso e che avrebbe dovuto fare la differenza, Menez, si è visto davvero poco. Valutazioni approfondite verranno fatte su Lafferty e Vasic, entrambi dovrebbero essere in uscita, intoccabile invece German Denis, blindato pure da un recente rinnovo di contratto. Piazzando Lafferty e Vasic, si punterebbe su un centravanti puro ed un esterno offensivo ad irrobustire la linea dei tre d’attacco. In mezzo al campo non mancano le richieste per De Rose (Cosenza) e Bianchi (Palermo), in attesa del recupero di Faty, ma appare inevitabile che al reparto debba aggiungersi un almeno un altro elemento.