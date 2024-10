Reggina: il calciomercato ed i “quattro acquisti” per mister Baroni dopo la sosta

Lafferty in uscita, mentre la Reggina si prepara per la trasferta di Ascoli

Il morale è tornato alto. La cura Baroni sembra funzionare visto che nelle ultime tre gare sono arrivati sette punti. Utili intanto a venire fuori dalla zona pericolosissima della classifica, ma anche a restituire fiducia ad una squadra che, per qualità del suo organico, non merita di stazionare nella parte bassa.

Interventi su tutti i reparti

Tra qualche giorno prenderà il via il calciomercato e la Reggina farà i suoi interventi. La strategia non è stata dichiarata, ma la sensazione anche in base a quelle che sono le necessità del nuovo tecnico, è che si interverrà con un elemento per ogni reparto. Dell’attacco abbiamo già detto con Lafferty e Vasic che si spera di poter collocare altrove, mentre si punta sul recupero pieno di Charpentier e si va alla ricerca di un altro centravanti. Nella valutazione dei prossimi interventi in entrata, bisognerà considerare la fascia d’età, tenendo conto di una lista Over al momento piena e quindi eventualmente da liberare per i posti che servono.

Il recupero degli infortunati per Baroni come nuovi acquisti

Dopo la sosta e quindi per il match contro il Lecce del 16 gennaio, mister Baroni potrà contare su quattro elementi che per lui saranno a tutti gli effetti dei nuovi “acquisti”. Parliamo di Charpentier, Faty, Menez e molto probabilmente Rossi. Si completerà nei prossimi giorni il loro recupero e torneranno a disposizione di tecnico e squadra. Curiosi di vedere finalmente all’opera il tanto atteso giovane attaccante ex Avellino, mai sceso in campo fino al momento.