Calciomercato Reggina: è sfida lupi contro lupi per Ciccio De Rose

Da lunedi 4 gennaio, parte ufficialmente la seconda sessione di calciomercato. La Reggina dovrà effettuare alcune operazioni in entrata ed in uscita e tutto si muoverà sotto quelle che saranno le indicazioni del tecnico Baroni.

Gli obiettivi della Reggina

Già detto di un reparto offensivo che verrà probabilmente rivisto in gran parte con le conferme certe di Denis e Charpentier, per tutti gli altri saranno le dinamiche del mercato a stabilire quello che accadrà. Di sicuro la società amaranto si muoverà per un attaccante che possa offrire maggiori garanzie in fase realizzativa, probabilmente con l’aggiunta di un esterno d’attacco ed almeno un intervento in mezzo al campo.

Le scelte a centrocampo

Il nuovo sistema di gioco impone un irrobustimento nella linea a due di centrocampo. Si stanno valutando le condizioni di Faty ed il suo possibile recupero, Crisetig è intoccabile, ci sono richieste sul mercato per Bianchi, in crescita in quest’ultimo periodo e soprattutto De Rose. Per l’ex capitano ci sarebbe l’interesse del Cosenza, tornerebbe a casa e quello dell’Avellino, squadra ambiziosa con un progetto che punta al ritorno nel calcio che conta. Da capire se la Reggina ha intenzione di privarsi delle prestazioni del calciatore, il quale ha risposto sempre presente nel momento in cui è stato chiamato in causa.