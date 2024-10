Calciomercato Reggina: con Laaribi si è avanti, ma attenzione alla concorrenza

Gli interventi saranno effettuati in ogni reparto. In queste settimane il Dt Bonanno è impegnato su più fronti con l’obiettivo di consegnare a mister Pergolizzi la rosa quasi al completo prima del ritiro pre campionato. Aspetto questo molto importante per ogni allenatore e quindi per dare la possibilità di lavorare sin da subito con il gruppo che poi affronterà la stagione. Consapevoli che non sarà semplicissimo perchè tra una trattativa e la sua chiusura ci sono sempre lunghi confronti e decisioni da prendere. Il responsabile dell’area tecnica la scorsa settimana ha incontrato il giovane esterno Riccardo Malara in uscita dalla Vibonese, c’è di fatto l’accordo su tutto, manca ancora la firma. E come scriveva ieri Alfredo Pedullà, è in stato avanzato anche la trattativa con Mohamed Laaribi, centrocampista dalle notevoli qualità tecniche, rinforzo utilissimo per un centrocampo già attrezzato.

La Reggina sarebbe in vantaggio, ma c’è una concorrenza agguerrita che punta dritto sul calciatore. Per Laaribi le richieste arrivano dalla serie C con il Potenza che lo ha già avuto prima dell’esperienza alla Virtus Francavilla e dalla D con il Siracusa fortemente interessato. C’è da aggiungere che negli ultimi giorni tanti giocatori vengono accostati alla squadra amaranto, molti dei quali non sono obiettivi reali.