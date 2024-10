Calciomercato Reggina: dopo Roman Lazar, c’è anche un portiere 2006

Si attende, inoltre, l'annuncio ufficiale per un giovane centrocampista

Giornata da ricordare per i tifosi amaranto quella di ieri pomeriggio con l’ufficializzazione di tre calciatori in un solo colpo e tutti di grande spessore. Elementi che rafforzano un organico già competitivo e che consentono a mister Pergolizzi di poter completare due reparti nei quali lo stesso allenatore aveva individuato delle mancanze. Insieme a loro ci sono altri tre volti nuovi non ancora ufficializzati, due sono portieri, l’altro è il giovane centrocampista Mamadou Ndoye, classe 2006. Riguardo i portieri, già detto del 2004 Roman Lazar, lo scorso anno al Fasano, insieme a lui si registra la presenza al S. Agata anche di Katsaros, nato a Salonicco, classe 2006.

Con la squadra amaranto continua ad allenarsi anche Franco Druetto (2006), già in gruppo nella passata stagione ma mai tesserato. Ha iniziato la preparazione con un problema al menisco comunque risolto. La batteria dei portieri è numerosa, ricordando che sotto contratto c’è anche Martinez.