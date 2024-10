Calciomercato: inizia a prendere forma la nuova Reggina. Oggi si chiude, attesi colpi importanti

Seppur con notevole ritardo inizia a prendere forma la nuova Reggina. Sono al momento undici i calciatori ufficializzati e quello di oggi è l’ultimo giorno a disposizione per effettuare altre operazioni in entrata. Un organico che per la disputa di un campionato di serie D, necessita di almeno il doppio degli atleti rispetto al numero attuale, come almeno dieci dovranno essere gli Under presenti, in questo momento giunti a quota cinque. Speranzosi che alla società venga concesso anche il rinvio della gara con il San Luca, la squadra lavora già da qualche giorno al centro sportivo S. Agata sotto le direttive di mister Trocini. Il tecnico vede arrivare calciatori quotidianamente ed è obbligato ad accelerare i tempi per riuscire ad amalgamare al meglio il gruppo a disposizione, in modo da presentarsi alla prima uscita stagionale in maniera dignitosa. Sul gruppo Over, come detto ancora da completare, ci sono diverse certezze in fatto di esperienza e qualità, altre ne arriveranno se trovano conferma gli inserimenti dei vari Barillà, Salandria, Cosenza, il portiere Martinez. Una volta completata la rosa, l’altro passo dovrà essere quello della campagna abbonamenti. Nonostante lo scetticismo generale, i tifosi da giorni chiedono informazioni ed a breve è possibile che la società le esponga attraverso una conferenza stampa.