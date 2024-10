Calciomercato: la LFA Reggio pronta ad accogliere un difensore Under

Un’altro Under a disposizione di mister Trocini dopo l’esterno d’attacco Lika. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, la società amaranto avrebbe già chiuso l’operazione per portare a Reggio il difensore Vincenzo Rana, classe 2005, proveniente dalla Cavese. La firma sul contratto è prevista nella giornata di oggi. Poche presenze con i campani, primi in classifica nel loro girone, per tale motivo il calciatore sarebbe pronto a salutare.

Chi è Vincenzo Rana

“Vincenzo Rana è nato a Barletta nel 2005. A livello calcistico il giovane calciatore pugliese cresce nelle giovanili del Bari, dove gioca fino alla categoria Under 17. Nella stagione 2022-2023 passa in prestito al Milan con cui colleziona 16 presenze con la selezione Under 18. Senza che arrivi l’esordio con la primavera rossonera, quest’estate Rana fa ritorno al Bari, prima di approdare in Serie D alla Cavese.

Con lui in campo la Cavese, che si è laureata campione d’inverno nel girone G, non ha mai perso. Quattro vittorie e un pareggio, contro la Sarrabus seconda in classifica“.