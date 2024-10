Calciomercato Reggina: De Lillo annuncia in diretta l’ultimo colpo in entrata

Lo aveva anticipato nel precedente intervento. Il Gm Fabio De Lillo annuncia in diretta l’ultimo colpo in entrata della società amaranto, in questo intenso e complicato mercato di gennaio:

“Il presidente Gallo ha messo a segno un altro grande risultato. La sua generosità ha fatto si che alla Reggina arrivi un calciatore che migliora ancora la nostra rosa. Nonostante fosse legata all’uscita di Laribi che continua a rifiutare, il massimo dirigente con enorme cuore regala ai tifosi della Reggina l’esterno Cristiano Lombardi, calciatore prveniente dalla Lazio“.

Il comunicato ufficiale della società: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la SS Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Cristiano Lombardi“.

In uscita si spera ancora su Laribi