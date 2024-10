Calciomercato Reggina: intrecci e attese, in ballo i centrocampisti

Inzaghi, come già detto in altra pagina del nostro giornale, intende costruire una mediana molto forte. Vuole almeno un altro centrocampista di spessore o addirittura due, visto che Obi continua ad avere ripetuti problemi fisici che anche in passato ne hanno condizionato le sue presenze in campo ed il rendimento. Gli obiettivi iniziali Valzania e Proia avevano infiammato ed esaltato la piazza, ma con il trascorrere delle settimane si è sempre più assottigliata la possibilità di vederli in amaranto. Il primo vuole giocarsi le sue carte nella massima serie, da capire se la pensa così anche il tecnico della Cremonese Alvini, il secondo, con l’accordo già stipulato tra le due società, tentenna per avere ricevuto la chiamata dalla Spal, dove in panchina c’è il tecnico che lo ha consacrato al Cittadella, mister Venturato.

Majer obiettivo concreto

L’intreccio sta sull’obiettivo proprio della Spal che, avendo portato avanti i discorsi con Proia, per bocca del suo direttore sportivo, ha chiuso qualsiasi possibilità di arrivo da parte del centrocampista Majer. Ed è a quel punto che la Reggina ha deciso di virare sul giocatore del Lecce che, paradossalmente, per il tipo di gioco di Pippo Inzaghi, potrebbe essere certamente più adeguato. Ma nelle ultime ore si è inserito anche il Parma, non una società qualunque. Vedremo come finirà.