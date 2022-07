Il saluto di Denis alla città e ai tifosi della Reggina: "Mi sono sentito a casa..."

Un accordo iniziale con il DS Taibi che con l'arrivo della proprietà non si è potuto mantenere ed il dispiacere di German che avrebbe accettato anche un incarico dirigenziale pur di continuare la sua avventura in amaranto.

German Denis si affida ai social network per salutare città e tifosi amaranto e sul suo profio Instagram scrive:

Mi sono presso un po di tempo con la speranza di avere qualche notizia, purtroppo le notizie non sono arrivate. Ora sono qui a dirvi queste parole di addio che le pensavo lontane. Sono arrivato in punta di piedi... non sapevo, non conoscevo... ma è bastato poco per capire cosa significa questa maglia.

Da subito ho sentito la parte storica e gloriosa e ho sempre cercato di Onorarla per come merita. Grazie a voi Reggini... che siete un popolo splendido, mi sono sentito a casa. Vi ringrazio per ciò che mi avete dato da reggini è da tifosi...

Un sostegno continuo un emozione unica... la curva piena di cuori che hanno gridato il mio nome... mi facevano sentire un divino, un guerriero greco...

Grazieee tifosi di tutto... Vi portero sempre nel cuore.

Voglio ringraziare tutti i miei compagni, tutti i collaboratori che sono stati al mio fianco durante questi anni. Magazzinieri, staff medico, allenatori, team manager, ai ragazzi della stampa e marketing, personale della mensa e dirigenti.

Perché ieu l hai nto cori...❤️

ONORATO DI AVER DIFESO I VOSTRI COLORI..