Calciomercato Reggina: per due rinforzi si guarda in casa Campobasso

Il silenzio continua in casa amaranto. Nessuna comunicazione per il momento, neppure quella riguardante il tecnico Pergolizzi, ufficialmente nuovo allenatore della Reggina ma in attesa di essere presentato. Insieme a lui si attendono anche i nomi dei nuovi calciatori che andranno a rinforzare l’organico, due dei quali già chiusi come l’esterno Malara (2005) e il centrocampista Laaribi (1993). A proposito di linea mediana, il DT Bonanno, sapendo di poter contare su un centrocampo di livello e oggi formato dal capitano Barillà, poi Porcino e Mungo, (alla prima saranno tutti squalificati) intende dare maggiore forza anche nelle alternative se così vogliamo chiamarle, caratteristica che è mancata moltissimo nella passata stagione.

Si guarda così in casa Campobasso, la squadra che lo stesso Pergolizzi ha portato in serie C grazie a una straordinaria cavalcata. Il giocatore di maggiore interesse è Luis Alberto Maldonado, classe 1996, elemento di provata esperienza con tanti anni di serie C e la passata stagione autore di 9 reti con la compagine molisana. E sempre da Campobasso potrebbe arrivare uno dei due attaccanti. Piace Di Nardo pur non rappresentando una priorità assoluta, anche lui al servizio di Pergolizzi nello scorso campionato vinto, 13 reti in campionato, uno in Coppa e quattro nella Poule Scudetto. Insomma, uno che sa come si segna.