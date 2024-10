Calciomercato, domani si chiude. Taibi regala un centrocampista a Toscano

L'ultimo tassello in mezzo al campo. Il Ds ha dichiarato che non ci saranno sorprese. Sarà vero?

Non dovrebbero registrarsi grandi colpi dell’ultima ora in casa Reggina. Così come annunciato dal Ds Taibi, il mercato della Reggina si chiuderà con l’acquisizione del giovane centrocampista Andrea Marcucci, classe 99, cresciuto nel settore giovanile della Roma e lo scorso anno in forza all’Imolese.

Andrà ad irrobustire un reparto che conta già elementi importanti e di categoria e che nelle prime due giornate ha segnato in qualche modo delle gerarchie. Inamovibile il regista Crisetig, accanto a lui il tecnico Toscano ha inserito da titolare Nicolò Bianchi. Ma, come detto, le alternative non mancano e nel corso del match abbiamo visto dentro anche l’ex Roma Faty, ricordando che in organico vi sono De Rose e Folorunsho.