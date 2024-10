Reggina: vittoria schiacciante nonostante le due difficoltà iniziali

L’inizio di questa nuova stagione, somiglia moltissimo a quella passata. Il pareggio alla prima, una vittoria netta alla seconda in casa. La squadra di Mimmo Toscano, nonostante i diversi cambi in organico, ha conservato una identità precisa e lo stesso atteggiamento. Aggressività, circolazione palla e poi tanta, tanta qualità. I tre punti conquistati con il Pescara consentono agli amaranto di conoscere così la prima gioia piena nel campionato di serie B, adesso ci si riposa per una settimana e poi si ripartirà dalla trasferta di Chiavari contro l’Entella.

Va sottolineata anche la personalità del gruppo squadra. Subito dopo la fase di riscaldamento, l’esterno Gabriele Rolando ha accusato un fastidio muscolare che ha portato tecnico e giocatore a decidere per il suo non utilizzo nonostante l’esterno avesse manifestato la volontà quantomeno di provare. Rinunciare ad uno dei punti di forza non è stato semplice, anche se la prestazione del giovane Delprato è stata più che convincente.

Poi il calcio di rigore. Il Pescara ha avuto la possibilità di passare in vantaggio, ma Galano ha mandato il pallone sul palo. Una ingenuità che poteva costare cara, ma da quel momento anche la reazione decisa di Crisetig e compagni, che ha portato alle tre reti al termine della prima frazione.