Calciomercato Reggina: Martinez verso la conferma. In ritiro c’è anche un nuovo portiere

Sembrava dovesse e volesse andare via, decisivo invece l’intervento del tecnico Pergolizzi. Per Miguel Martinez sempre più concreta la possibilità di vestire nuovamente la maglia amaranto, forte di un contratto in scadenza nel 2025 ma anche, come detto, della volontà da parte dell’allenatore di avere un portiere forte e affidabile, seppur non Under come spesso accade alle squadre costruite per vincere. La presenza di Martinez insieme a una parte del gruppo, all’ultima serata di Sky Calciomercato l’Originale, è abbastanza indicativa. E in occasione del primo giorno di preparazione presso il centro sportivo S. Agata, si è potuta notare la presenza di un altro portiere, Giuseppe Lumia, classe 2004, ex Siracusa, probabilmente il settimo calciatore nuovo della Reggina e prossimo a essere annunciato.

