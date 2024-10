Calciomercato: la Reggina tenta il colpaccio. Obiettivo Bianchi

Probabilmente la società avrebbe voluto tenere sottotraccia la trattativa avviata qualche settimana addietro. Non pubblicizzare gli obiettivi significa evitare scomode concorrenze e su questo percorso il Dt Bonanno si stava muovendo per il centrocampista in grado di fare la differenza.

E invece la notizia è venuta fuori e pubblicata dai colleghi di trivenetogoal.it, che hanno lanciato quello che sarebbe davvero un grande colpo di mercato. La Reggina è fortemente interessata a Nicolò Bianchi, in forza al Padova nell’ultima stagione e già in amaranto nell’anno della promozione in serie B con Mimmo Toscano in panchina e anche il campionato successivo. C’è la disponibilità del calciatore, si sta discutendo sulle cifre con una proposta biennale formulata dalla Reggina e una risposta che dovrebbe arrivare entro questa settimana.