Calciomercato: nella corsa al capocannoniere del girone H c’è anche la Reggina

Il Dt Bonanno vuole consegnare un altro attaccante a mister Pergolizzi, ma uno di quelli in grado di fare la differenza. In organico ci sono Rosseti e Barranco, ma la società amaranto sta tentando il colpo. Secondo quanto scritto nella giornata di ieri dai colleghi di seried24.com “tutta la Serie D continua a essere pazza di Mateus Castro Da Silva del Gravina. Ad unirsi alla corsa per il giocatore, oltre al Chievo che ha recentemente fatto un nuovo tentativo, c’è adesso anche la Reggina. Da Silva è stato il capocannoniere del difficilissimo girone H e ha un biennale con i gialloblù murgiani“.

