Calciomercato Reggina: ci sarà Menez il giorno del raduno?

Il mercato delle idee, così come è stato definito dagli addetti ai lavori. La pandemia ha ulteriormente accentuato una crisi economica che nel mondo del calcio già da qualche anno si stava avvertendo. Il vuoto nelle casse delle società ha portato ad enormi disagi ed il primo obiettivo rimane quello del ridimensionamento dei costi. In questo contesto rientra ovviamente anche la Reggina che, appena un anno dopo l’annuncio di grandi colpi come quelli di Menez e Lafferty, oggi si trova costretta, ripetiamo, insieme a gran parte delle società, a dover ottimizzare ogni aspetto.

La necessità di effettuare operazioni in uscita

Ed è per questo che il mercato delle uscite diventa al momento prioritario rispetto a quello delle entrate, anche se, come ha dichiarato il ds Taibi, ci sono tra i sei e gli otto giocatori già bloccati e pronti a firmare nel momento in cui otterrano il via libera dalla società. Ma, come detto, in questa settimana ci si dovrà preoccupare di trovare collocazione a diversi giocatori, intanto per motivi di bilancio e poi perchè ci si avvicina sempre più al prossimo ritiro precampionato ed è impensabile che ad Aglietti vengano consegnati quasi trenta calciatori. Con Marchi già al Piacenza, il prossimo mercoledi si cercherà la quadra per piazzare anche Gaspsaretto, Farroni e Vasic alla Vis Pesaro, mentre già fissati gli appuntamenti per Mastour e Faty, obiettivo discutere la rescissione.

Il futuro di Menez

E Menez? Rimane un grande punto interrogativo. Soprattutto all’estero il giocatore conserva comunque un certo appeal e le richieste in modo particolare dal Qatar non sono mancate. Il suo contratto con la Reggina scade nel 2023 ed a fronte di una stagione alle spalle non proprio esaltante, anche per lui si spera di trovare una soluzione. Meno semplice rispetto a Mastour, anche per la consistenza dell’ingaggio e molto dipenderà dalla volontà del francese. Riuscire a liberarsene senza esborsi sarebbe probabilmente il più grande colpo di mercato di questa estate per la Reggina.