Calciomercato Reggina: tra gli obiettivi anche lui, il calciatore del famoso selfie…

Nella continua ricerca di esterni di grande qualità, tra i profili che suscitano interesse, secondo quanto riportato da pianetaserieb.it, ci sarebbe una vecchia conoscenza soprattutto per i tifosi della Reggina:

Un altro esterno di grande qualità

“La Reggina, che sta lavorando con attenzione e dedizione sul mercato per fornire ad Alfredo Aglietti le giuste pedine per il suo progetto tattico, sta pensando di trattare con il Napoli Amato Ciciretti. Il giocatore, che nell’ultima stagione ha giocato a Verona, sponda Chievo, proprio sotto la guida di Aglietti, potrebbe rappresentare uno dei profili da cui ripartire. 29 presenze e 3 gol sono i numeri collezionati nell’ultima stagione in Serie B”.

Esattamente lui, il calciatore protagonista del selfie in occasione del derby perso dalla Reggina contro il Messina, ma successivamente preso in giro dai tifosi amaranto al termine di quella doppia sfida play out che la Reggina vinse mantenendo la categoria, poi persa per il fallimento della società, spedendo all’inferno ancora una volta i rivali sportivi di sempre del Messina. “Basta selfie, non ne faccio più anche se dovessi fare un gol capolavoro. I reggini a fine stagione mi hanno massacrato“, ha dichiarato Ciciretti tempo fa ad Ottopagine.