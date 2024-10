Calciomercato Reggina: nuova richiesta per Montalto, arriva dalla serie C

La non convocazione di Adriano Montalto in occasione della sfida contro la Sampdoria, è stata motivata dal tecnico Inzaghi come una scelta precisa, rispetto al numero di attaccanti in organico e le valutazioni che si stanno facendo insieme alla società su qualche possibile cessione. Montalto ha rinnovato il suo contratto con la Reggina poco prima della chiusura del 2021 fissando la nuova scadenza per il 30 giugno 2024, ma non rientra più nei piani tecnici del club amaranto.

Montalto richiesto in C

Il calciatore ha diverse richieste in serie C e negli ultimi giorni è stato il Foggia a mostrare un forte interesse. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa garantire rendimento e gol e Montalto rappresenterebbe quello ideale. La Reggina lo lascerebbe andare, proprio in virtù del ragionamento fatto in apertura. Nel modulo di mister Inzaghi nell’undici iniziale è prevista una sola punta centrale, al momento in organico ce ne sono cinque.