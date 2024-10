Calciomercato Reggina: ecco Montalto, si insiste su Iemmello e si punta all’esterno

Ore decisive per il mercato in entrata della Reggina. Dopo Elia Petrelli nelle prossime ore sarà a Reggio Calabria anche Adriano Montalto, il secondo attaccante che si metterà a disposizione del tecnico Baroni.

Arriva Montalto e si insiste per Iemmello

L’arrivo del centravanti è previsto a breve, mentre secondo quanto scrive alfredopedulla.com, nonostante i dubbi di Pietro Iemmello riguardo il suo trasferimento in amaranto, la Reggina continua ad insistere per provare a convincerlo. Oltre a lui anche l’esterno del Bologna: “Adriano Montalto in viaggio per Reggio Calabria, sarà lui uno dei nuovi attaccanti di Baroni. Il Bari ha chiuso per Cianci dal Potenza via Teramo, quindi nessun intoppo. Ma la Reggina non si ferma, cerca Okwonkwo del Bologna (derby con il Cosenza) e non molla per Iemmello“.