Calciomercato Reggina: Petrelli, Montalto e forse un terzo attaccante con una uscita a sorpresa

La Reggina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di quegli elementi utili a completare secondo le indicazioni di mister Baroni l’attuale organico.

Reggina, si attendono le ufficializzazioni di Petrelli e Montalto

La priorità è stata quella di garantirsi forze nuove in attacco e si attende solo che vengano ufficializzate le acquisizioni di Elia Petrelli in prestito dal Genoa e Adriano Montalto definitivo dal Bari. Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, nonostante le insistenze del club amaranto, Pietro Iemmello è sempre più lontano. L’attaccante, senza dare comunque una risposta definitiva, ha lasciato intendere che probabilmente se dovesse decidere di tornare in Italia, lo farà in qualche altra squadra.

Un altro arrivo in attacco ed una possibile partenza

In casa Reggina ci sono una serie di valutazioni che si stanno facendo. La certezza è quella di dover ancora consegnare al tecnico un esterno d’attacco ed un centrocampista, ma in questi giorni si va alla ricerca di qualche altra opportunità. Si, un terzo attaccante e secondo quanto scrive Gazzetta del Sud, possibilità che si potrà concretizzare solo nel caso in cui si riuscisse ad effettuare una cessione. Ed a sorpresa si indica come possibile calciatore in uscita lo sfortunatissimo Charpentier. L’ex Avellino è certamente un elemento parecchio stimato da tutti e dalle indiscutibili qualità, ma per una squadra che punta adesso a salvarsi ed ha necessità di avere l’organico interamente a disposizione, sapere di non poter contare su un giocatore almeno per un altro mese, quello probabilmente più importante della stagione, porterebbe ad una risoluzione del prestito con il Genoa. Vedremo.