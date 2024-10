Calciomercato Reggina: nomi importanti per la porta, spunta anche Nicolas

La Reggina cerca un portiere e lo vuole di alto livello. La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha lanciato un nome pesante come quello di Handanovic in scadenza con l’Inter e dodicesimo ormai da tempo per le grandi prestazioni fornite da Onana. Il sogno della scorsa estate era Sirigu, poi svanito, mentre l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà scrive di un possibile ritorno di Nicolas, in rotta con il Pisa:

Vale la pena ricordare che le parti non si sono lasciate benissimo, dopo che il portiere non ha voluto discutere il rinnovo di contratto, passando poi al Pisa. Si ricorderà il botta e risposta tra il procuratore del calciatore ed il Ds Taibi. Di seguito l’articolo pubblicato su alfredopedulla.com

“La Reggina potrebbe prendere un altro portiere, liberando Ravaglia in prestito dal Bologna. La novità è che un posto importante nella lista è del brasiliano Nicolas che lasciò la Reggina a parametro zero per andare al Pisa. Ora in Toscana è chiuso da Livieri che ha ribadito di essere il titolare intoccabile, uno degli artefici del gran momento della squadra di D’Angelo. Nicolas è in scadenza, la Reggina potrebbe proporre un biennale. A meno che non ci siano margini per un profilo ancora più importante: il sogno è Salvatore Sirigu che il Napoli non intende cedere, ma dipenderà dalle offerte. Un nome oggi complicato per la Reggina è quello di Radu, mentre Berisha – che piace – ha un ingaggio alto”.