Calciomercato – Reggina, nomi importanti e possibili ritorni

Come scritto in altra pagina di giornale, in attesa della chiusura con il tecnico Mimmo Toscano, Massimo Taibi sonda il terreno del calciomercato.

Leggi anche

Già detto del difensore Ramzi Aya, in uscita dal Catania, intervenuto ieri nel corso della trasmissione su Radio Reggio Più l’agente Paolo Paloni ha dichiarato: “Il direttore Taibi è un intenditore, chiede giocatori forti fra centrocampo e fasce. Kupisz è uno di questi, ma ha ancora un anno di contratto con l’Ascoli.

Un ritorno di Rizzo? Potrebbe essere un’idea, a prescindere dai rapporti precedenti, è cresciuto nella Reggina e la piazza a lui è cara. Vediamo quello che succederà”.

Leggi anche