Reggina, quanto sei disposta ad aspettare? Intanto si sonda il mercato

Sempre più probabile che qualcosa si possa muovere nei primi giorni della prossima settimana. La Reggina ha deciso di aspettare, vuole Mimmo Toscano ed attenderà fino a quando non arriverà l’ok dalla Feralpisalò. Massimo Taibi stravede per il tecnico reggino ed è convinto che con lui come condottiero, la Reggina possa disputare un campionato di vertice.

Per farlo, chiaramente, non basterà solo uno dei migliori profili tecnici, ma un organico adeguato a quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Quindici giocatori sotto contratto, con diversi di questi che con ogni probabilità cambieranno casacca. Saranno poco meno di dieci i movimenti in entrata, in ruoli che dal Ds sono stati già individuati, probabilmente di comune accordo con quello che sarà il nuovo allenatore.

Curiosità e fretta appartengono soprattutto ai tifosi perchè, come detto, la Reggina ha fatto una scelta ben precisa ed è disposta ad aspettare, tranne che le problematiche di altri non portino a tempi troppo lunghi e quindi necessariamente indirizzando i dirigenti amaranto verso obiettivi diversi.

