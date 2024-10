Reggina, DG Gianni: ‘Il nuovo allenatore, le idee sul S. Agata, novità sul settore giovanile’

15 maggio 2019, la Reggina perde a Catania e viene eliminata dai play off promozione. Il tempo di smaltire l’amarezza e subito pronti a ripartire per la programmazione della stagione successiva. Con talmente tante cose da fare che nessuno dei dirigenti si è potuto concedere un attimo di tregua. A maggior ragione il nuovo Direttore Generale Andrea Gianni, arrivato a campionato quasi concluso, una scelta quella del presidente Gallo non casuale. Successivamente alle dimissioni dell’ex Vincenzo Iiriti, infatti, si sarebbe potuti andare avanti fino a conclusione della stagione, l’idea di anticipare i tempi, ha consentito invece un più facile ambientamento per Gianni ed una più rapida conoscenza del territorio:

“Nel momento in cui sono stato chiamato dal presidente Gallo, non ho avuto alcuna esitazione, dice il DG Andrea Gianni. Un onore lavorare per la Reggina ed essere arrivati nel momento in cui il campionato stava per chiudersi, è stata la dimostrazione di una grande voglia. Ho avuto modo inizialmente di osservare molto dall’esterno, conoscere, dialogare con quello che oggi è il mio gruppo di lavoro, ovviamente senza mai intervenire, non avrebbe avuto senso allora, oggi si.

Il compito di un Direttore Generale è quello di mettere i propri collaboratori nelle migliori condizioni di lavoro. Sono intervenuto sulla metodologia in base a quelli che sono i miei principi, dando nuove indicazioni sulla distribuzione dei ruoli nei vari comparti.

Il lavoro è tantissimo. Chiusa la stagione 2018-19, ci si prepara alla prossima, partendo intanto da tutti quelli che sono gli adempimenti per l’iscrizione, ma non solo . Tra poco più di venti giorni faremo il nostro ingresso definitivo al centro sportivo S. Agata ed anche in questo caso la mole di lavoro è enorme.

Ci sono da rimettere a posto i due campi in erba naturale, tanto per intenderci il numero uno e due e rigenerare quelli in sintetico, oltre al riammodernamento della foresteria.

Il presidente ha già dichiarato di voler trasformare il centro sportivo in un vero e proprio gioiello, è questo l’obiettivo di tutti. Il S. Agata sarà il quartier generale soprattutto per il settore giovanile, dal punto di vista organizzativo, amministrativo e tecnico. Il riferimento, come sapete, per la prima squadra è la sede che a breve inaugureremo. Punteremo tantissimo sui giovani del nostro territorio e la loro valorizzazione, è vero il contatto con Alessio Spataro il quale ha manifestato gradimento rispetto al nostro interesse nei suoi confronti. E’ contrattizzato ancora con l’Empoli, attendiamo”.

A proposito di attesa e di tecnico sotto contratto, Mimmo Toscano?

“Sul discorso allenatore voglio solo dire ai tifosi di stare tranquilli perchè la società ed il DS Taibi hanno le idee molto chiare, bisogna solo avere la pazienza di aspettare”.

