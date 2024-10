Reggina, DG Gianni a tutto campo: Inaugurazione sede, abbonamenti, la curva nord

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato i passaggi di una lunga intervista realizzata con il DG Andrea Gianni sul mondo Reggina.

Il dirigente amaranto, sempre a City Now Sport, ha parlato anche di sede, stadio e store:

“Il primo giorno che ho messo piede a Reggio Calabria, il presidente Gallo, entusiasta come sempre, mi ha fatto fare il tour completo su tutto ciò che è presente sul territorio e riguarda la Reggina. Sono rimasto impressionato da tutto, a partire dalla sede che credo siamo vicini ad inaugurarla e la data dovrebbe essere quella del 20 giugno, speriamo”.

Perchè una nuova sede visto che dal primo luglio tornerete al S. Agata?

“Partiamo dal presupposto che ogni società che si rispetti deve avere una sede. Il S. Agata è un grande punto di riferimento che intendiamo far diventare quartier generale degli uffici del settore giovanile. In via Osanna sarà concentrato tutto il lavoro della società ed in particolare della prima squadra”.

Campagna abbonamenti?

“Siamo pronti, idee ed iniziative non mancano per soddisfare tutte le fasce di età dei nostri tifosi. Ma dobbiamo attendere, vogliamo capire bene quale sia il cronoprogramma del comune per il rifacimento dei seggiolini in gradinata, dopo quel momento daremo il via. Potremmo già partire con gli altri settori, ma si preferisce fare tutto insieme”.

Abbonamenti anche in curva nord?

“La Reggina gradirebbe avere il Granillo fruibile al cento per cento. Ma siamo ben consapevoli di non essere attualmente i gestori dello stadio e quindi ogni passo va condiviso con l’amministrazione comunale. Vi posso anticipare che stiamo chiedendo una serie di preventivi per il rifacimento dei sanitari e di molto altro in quel settore ma, ripeto, è un percorso che va condiviso”.

Lo store, invece, dopo il boom iniziale?

“Prosegue con lo stesso interesse, al pari dell’e-commerce. I numeri ci dicono che anche questa è stata una grande idea del nostro presidente Gallo“.

