Calciomercato Reggina: valutazioni necessarie per Obi e Santander

Nel pomeriggio la Reggina ha diramato un comunicato nel quale si annunciava l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto il centrocampista Obi, per la lesione del retto femorale della gamba destra. Un problema che il calciatore si trascina sin dal suo arrivo a Reggio Calabria, tanto da saltare tutta la prima parte di stagione e solo a singhiozzo e per pochi minuti lo si è visto in campo in qualche spezzone finale di gara. Sempre nel pomeriggio la diffusione della lista dei convocati dove, ancora una volta, non figurava il centravanti Santander.

Valutazioni per Obi e Santander

Al pari di Obi, l’ex attaccante del Bologna, si è visto poco o nulla. Inizialmente si è parlato di una necessità di recupero della condizione fisica, poi di un problema muscolare, per ultimo un fastidio al ginocchio. Due investimenti pesanti della scorsa sessione di calciomercato con riferimento all’importante ingaggio percepito da entrambi con i quali è stato sottoscritto un contratto biennale. Inevitabile che al termine di questo girone di andata e quindi approfittando della sosta e con l’apertura della seconda sessione di calciomercato, si faccia una riflessione sui due calciatori. Si dovranno capire bene tempi di recupero e margini di utilizzazione e qualora per ipotesi si dovesse decidere di non farli rientrare più nei piani tecnici della società, in virtù di quanto detto sulle posizioni contrattuali, non sarà semplice trovare loro una sistemazione.