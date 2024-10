Calciomercato: la Reggina ha individuato i reparti da rinforzare e gli obiettivi

Dopo la campagna acquisti della scorsa estate che ha portato alla Reggina diversi elementi di esperienza e qualche giovane mai utilizzato, nella prossima finestra di mercato, la politica di intervento sarà molto simile a quella dello scorso gennaio. L’allora tecnico Baroni, profondo conoscitore della categoria, ha “imposto” alla società di puntare su giovani di qualità e gamba, risultati poi fondamentali nella risalita in classifica fino a sfiorare i play off.

Reggina, almeno tre le entrate

Adesso si agirà più o meno allo stesso modo, per ammissione del direttore sportivo che senza mezzi termini ha chiaramente detto quali saranno gli obiettivi, nei ruoli e fascia di età. Giovani di qualità che possano dare freschezza e dinamismo ad una squadra strutturalmente buona e con qualità, ma troppo statica per un campionato che richiede corsa e velocità come quello di serie B. Un intervento in difesa e tra qualche giorno si attende la risposta di Dalle Mura, uno a centrocampo ed anche se sono state poste delle difficoltà l’obiettivo è riportare Folorunsho ed uno sulle corsie esterne. Il compito più complicato, come spesso è accaduto nel corso delle ultime tre stagioni, è quello di piazzare i giocatori in esubero. Per alcuni di questi ci sarà probabilmente un ritorno alla società di appartenenza, più difficile invece riuscire a sistemare Menez, nonostante sia arrivata qualche richiesta.