Calciomercato Reggina, Taibi pessimista su Folorunsho: verità e strategia?

Nelle ultime ore insistenti le voci di un possibile ritorno alla Reggina di Michael Folorunsho. Oltre alle varie notizie pubblicate sui giornali nazionali e sui siti, anche la foto inserita dal calciatore sul proprio profilo Instagram ha ulteriormente alimentato questa ipotesi.

Taibi non si sbilancia

Riepilogo: Folorunsho, dopo il grande girone di ritorno nella passata stagione con la Reggina, è tornato alla casa madre (Napoli), con la speranza di poter trovare sistemazione nella massima serie. Dopo una vana attesa, la società partenopea, nel corso della trattativa con il Pordenone, ha ceduto in prestito Folorunsho nonostante il calciatore avesse manifestato il desiderio di tornare alla Reggina qualora fosse ancora serie B ed inserito anche il prestito di Amato Ciciretti. Oggi il Pordenone è in piena zona retrocessione, in forte ritardo in classifica e con l’idea di dare una svolta anche in organico a partire da gennaio, senza mai comunque dichiarare che il centrocampista sia nella lista dei partenti. Interpellato sull’argomento, il Ds Taibi a “Buongiorno Reggina” ha dichiarato:

Verita o strategia?

“Folorunsho piace a tutti, è di proprietà del Napoli e se dovessero chiedere dei soldi per averlo noi siamo fuori, se si creano altre possibilità vedremo, ma non credo sia facile. Michael è innamorato di Reggio e lo dice sempre, ma ci sono almeno due problemi. Intanto non credo che il Pordenone se ne privi e se lo facesse interviene il Napoli che non lo regala a nessuno”.

Verità quella del dirigente amaranto o strategia vista la numerosa concorrenza sul calciatore? Lo scopriremo all’apertura della seconda sessione di calciomercato, l’unica certezza oggi è la volontà di Folorunsho che alla Reggina tornerebbe di corsa.