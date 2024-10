Calciomercato Reggina: la situazione contrattuale dell’organico, possibili partenti e scadenze

Speriamo a breve si possa tornare a parlare di calcio. In settimana è prevista l’udienza e poi la decisione del Tribunale di Reggio Calabria riguardo il piano di ristrutturazione del debito, con l’auspicio che si arrivi all’omologa e quindi procedere all’iscrizione. Da quel momento inizierà la programmazione per la prossima stagione, partendo dall’aspetto più importante, la conduzione tecnica. La società oggi preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione, legittimo, ma la questione Inzaghi tutte le componenti sanno bene che è il primo nodo da sciogliere, poi si inizierà a parlare di mercato, con un organico che ha una sua base, ma che va ampiamente rinnovato. Tanti andranno via per fine prestito, altri rientreranno ma probabilmente solo in via provvisoria, Cionek e Menez vanno in scadenza, mentre calciatori come Aglietti, Ricci, Liotti, Crisetig, Montalto e Loiacono, contrattizzati fino al 2024, potrebbero comunque salutare. Da valutare anche le posizioni di Galabinov, Obi e Santander.

La situazione contrattuale dei calciatori amaranto

Contratti in scadenza 2023: Menez, Cionek

Contratti in scadenza 2024: Aglietti, Crisetig, Liotti, Loiacono, Galabinov, Majer, Obi, Ricci, Terranova

Rientrano dai prestiti con scadenza contrattuale 2024: Ejjaki, Franco, Gavioli, Montalto, Santander

Contratti in scadenza 2025: Bouah, Camporese, Canotto, Cicerelli, Colombi, Di Chiara, Gagliolo, Lombardi, Rivas

Rientra dal prestito con scadenza contrattuale 2025: Giraudo

Tornano alle società di appartenenza per fine prestito: Bondo, Contini, Fabbian, Gori, Hernani, Pierozzi, Strelec