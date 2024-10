Calciomercato Reggina: la famosa lista Over, gli ingressi e le possibili uscite

Dopo le prime operazioni di mercato in entrata con gli ingressi di Nicolas, Micovschi, Lakicevic, Dalle Mura, Petrelli e Montalto, la Reggina si sta adesso concentrando sugli altri due più immediati, centrocampista ed esterno offensivo, per poi lavorare su un altro attaccante.

Leggi anche

La list Over e gli obiettivi

La firma di Adriano Montalto, il quale si lega agli amaranto fino al 2022, per il momento completa la casella degli Over che raggiunge così quota 18. I prossimi obiettivi non intaccheranno la lista? Difficile stabilirlo perchè il mercato si evolve giorno dopo giorno con trattative che vanno avanti ed altre che si interrompono. Ma volendo prendere come esempio l’obiettivo sul quale la Reggina si sta concentrando per completare il reparto offensivo, e parliamo di Iemmello, allora si che quella lista andrebbe ridotta di almeno una unità.

Le operazioni in uscita possibili

Ci sono alcuni calciatori che evidentemente non rientrano più nei piani tecnici di Baroni. Gasparetto, Vasic, Guarna, ultimo in ordine di tempo Rossi e forse Bellomo. Cinque Over su cinque, anche se molto probabilmente qualcuno di questi resterà ancora alla Reggina, oltre alla difficoltà nel riuscire a piazzare tutti.