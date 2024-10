Calciomercato Reggina: non solo il Palermo su Di Chiara

Con un futuro ancora tutto da scrivere e l’attesa per quello che andrà a decidere il Consiglio Federale nella giornata di venerdi 7 luglio sull’ammissione o meno della Reggina al campionato di serie B, continuano i sondaggi per alcuni calciatori amaranto. Già scritto di Canotto avvistato a Catanzaro ma da capire se per semplice vacanza o per un primo contatto con la società gaillorossa, tra le attenzioni delle squadre con ambizioni c’è l’esterno Gianluca Di Chiara. Ha sondato il terreno il Palermo che sta costruendo una vera e propria corazzata e punta alla promozione diretta e secondo quanto riferito da Sky Sport, sul calciatore ci sarebbe anche il Bari. Il contratto di Di Chiara con la Reggina scade nel 2025.