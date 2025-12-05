Calciomercato Reggina, Pedullà: ‘Il nuovo attaccante a Reggio nelle prossime ore’

Il nuovo attaccante della Reggina, secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, è pronto a sbarcare a Reggio Calabria per rinforzare il reparto offensivo amaranto: “La Reggina è sul punto di centrare un colpo importante per l’attacco. Si tratta di Fabio Alagna, un nome che vi avevamo segnalato e anticipato lo scorso 14 novembre come obiettivo concreto e in cima alla lista.

Nelle ultime ore siamo arrivati ormai alla definizione degli accordi anche con la Pistoiese, mancano solo gli aspetti formali, al punto che nelle prossime ore Alagna è atteso a Reggio in modo da essere subito disposizione del nuovo club. Classe 2000, grande protagonista con la Vibonese prima di spiccare il volo verso la Toscana, adesso per lo specialista di Erice è tempo di tornare vicino casa. Alagna metterà la sua stazza (190 centimetri) e la sua tecnica a disposizione della Reggina che intende risalire in classifica nel girone I di Serie D“.

Con un mercato in grande fermento in questo girone I, non sono da escludere altri movimenti soprattutto per quello che riguarda gli attaccanti. Per esempio Ferraro ha diverse richieste e nel caso in cui dovesse decidere di andare via, la Reggina potrebbe prendere un altro centravanti. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Mbakogu, a Reggio domenica scorsa con la maglia del Gela.