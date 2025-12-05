Paternò-Reggina: vietata la trasferta ai tifosi amaranto. La motivazione
Questa volta la squadra non potrà contare sul sostegno del proprio pubblico
05 Dicembre 2025 - 11:05 | Comunicato
“AS Reggina 1914 comunica di aver ricevuto in data odierna, la formale notifica del provvedimento emanato dalla Prefettura di Catania relativo alla gara Paternò-Reggina, in programma domenica 7 dicembre 2025 presso lo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò e valida per la 15ª giornata del Campionato di Serie D – Girone I.
Il provvedimento, adottato a seguito delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Reggio Calabria per tutti i settori dello stadio. La misura è stata assunta per ragioni di ordine pubblico”.