Paternò-Reggina: vietata la trasferta ai tifosi amaranto. La motivazione

Questa volta la squadra non potrà contare sul sostegno del proprio pubblico

05 Dicembre 2025 - 11:05 | Comunicato

Reggin Tifosi Ultras Curva Sud ()

“AS Reggina 1914 comunica di aver ricevuto in data odierna, la formale notifica del provvedimento emanato dalla Prefettura di Catania relativo alla gara Paternò-Reggina, in programma domenica 7 dicembre 2025 presso lo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò e valida per la 15ª giornata del Campionato di Serie D – Girone I.

Il provvedimento, adottato a seguito delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Reggio Calabria per tutti i settori dello stadio. La misura è stata assunta per ragioni di ordine pubblico”.

