Calciomercato: gli obiettivi della Reggina e in quali ruoli

La settimana si sta per chiudere senza scosse per la Reggina. Il mercato, almeno per ora, procede a piccoli passi. Nelle ultime ore si è fatta strada con insistenza la pista che porta a Leonardo Fanari, classe 2007, reduce dall’esperienza alla Reggiana. Il giovane esterno destro è il profilo individuato per una casella che ha evidenziato delle difficoltà sia quando è stato adattato Palumbo che con Lanzillotta.

Leggi anche

Torrisi aveva espresso il desiderio di avere almeno un volto nuovo in vista della trasferta di Paternò. Al momento nulla di ufficiale si muove mentre la squadra perde di sicuro un elemento importante come Porcino, fermato da un problema muscolare, da monitorare le condizioni di Adejo e quelle di Barillà.

Quali sono gli obiettivi

Le necessità restano chiare. Serve un esterno destro Under e il nome di Fanari è oggi il più caldo. In difesa il tecnico, oltre a Desiato, ha chiesto un altro rinforzo: possibile un centrale Over con capacità di adattarsi anche sul lato sinistro.

In mezzo al campo uno degli obiettivi è Zampa, o comunque un giocatore in grado di dare equilibrio e continuità. In attacco sembrerebbe prossimo l’arrivo di un nuovo centravanti (Alagna), forse due (Mbakogu?), se dovessero maturare partenze inattese.

L’impressione è che tutto si muoverà con più decisione nei prossimi giorni.