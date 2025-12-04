Calciomercato Reggina, Pedullà: ‘Trattativa avanzata per un terzino Under’

Le difficoltà che si sono evidenziate nel corso di questo girone di andata, hanno riguardato anche le corsie esterne basse dove gli Under hanno fatto parecchia fatica, tanto da spingere mister Torrisi a spsostare in quella zona di campo Porcino, adesso infortunato. E sul mercato si è alla ricerca di profili che possano ronforzare quel reparto. Secondo quanto riferito dal sito del giornalista Alfredo Pedullà, sarebbe pronto ad arrivare Leonardo Fanari dalla Reggiana:

“La Reggina sta cercando di aggiungere qualche altra pedina per rendere più completo l’organico. C’è una trattativa in stato avanzato per Leonardo Fanari, terzino destro classe 2007 con origini australiane che all’occorrenza può giocare anche a centrocampo. Attualmente Fanari è in forza alla Reggiana, ma potrebbe lasciare il suo attuale club nelle prossime ore, in passato ha avuto anche una parentesi con il Cagliari. Adesso la Reggina sta definendo gli ultimi dettagli in modo da portarlo presto in Calabria“.