Calciomercato Reggina: un altro difensore tra gli obiettivi del club

Si è in attesa di notizie dal mercato soprattutto per quello che riguarda l’attaccante. Nel frattempo, secondo quanto riferiscono i colleghi di notiziariocalcio.com, la Reggina starebbe per chiudere la trattativa per l’acquisizione di un difensore:

“La Reggina si prepara a rafforzare il proprio reparto arretrato con un innesto di spessore. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva, il club calabrese sarebbe a un passo dall’ingaggio di un nuovo difensore centrale, puntando su un profilo che vanta già esperienza in categorie importanti. Il nome finito nel mirino della società è quello di Pierluigi Pinto.

Il difensore, originario di Brindisi e classe 1998, è attualmente in forza al Chieti, ma il suo trasferimento alla Reggina sembra ormai una questione di ore. Pinto è un centrale difensivo con ottime credenziali, capace di portare solidità e affidabilità al pacchetto arretrato amaranto.

La trattativa sembra essere in fase avanzata, lasciando presagire un annuncio ufficiale nel brevissimo termine”.