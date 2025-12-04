Reggina: perchè è pesante l’infortunio di Porcino. Intanto siamo a giovedi…

Esaltarsi per due vittorie consecutive in un campionato di Serie D, con la squadra a metà classifica, sarebbe un atto eccessivo, soprattutto se ti chiami Reggina. Tuttavia, tirare un sospiro di sollievo per come si stavano mettendo le cose è decisamente legittimo. Questi successi sono state boccate d’ossigeno utili, fondamentali per rialzare la testa dopo un periodo buio che sembrava non finire mai. Il tunnel in cui la Reggina si era infilata stava diventando sempre più stretto e rischioso, ma finalmente, con la doppia vittoria, si intravede una via d’uscita.

Leggi anche

Questi punti sono cruciali non solo per la classifica, ma per ritrovare quella dignità che tanto il tecnico Torrisi ha invocato nelle sue dichiarazioni. La squadra, pur a metà classifica, ha finalmente dimostrato di avere quella forza mentale e caratteriale che in precedenza sembrava mancare. La determinazione, la voglia di combattere fino all’ultimo minuto sono state le chiavi per queste due vittorie, e vanno riconosciute come segnali di crescita.

Leggi anche

Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Torrisi, la continuità resta l’aspetto cruciale su cui la squadra deve ancora lavorare. Il fatto che la Reggina abbia ottenuto due vittorie consecutive solo quasi alla fine del girone di andata, in un campionato dove la regolarità è fondamentale, dimostra che questa stabilità è ancora da trovare in maniera definitiva. La sfida ora è quella di trasformare questi successi in una base solida su cui costruire il futuro, senza cadere di nuovo nei soliti alti e bassi che hanno caratterizzato il cammino fino ad oggi.

Il tecnico, che ha saputo cambiare l’assetto tattico in corsa e prendere decisioni rischiose, ha trovato un equilibrio, ma la strada è ancora lunga. In particolare, Torrisi si trova ora a fare i conti con l’assenza di Porcino, giocatore duttile che si è sempre adattato egregiamente a ogni compito affidatogli, ultimo quello di esterno sinistro basso. Purtroppo, però, Toti spesso si trova a fare i conti con la sua fragilità muscolare e il rischio dopo questo stop è quello di rivederlo in campo dopo la sosta natalizia.

Leggi anche

La Reggina si prepara ora ad affrontare la trasferta di Paternò e il tecnico adesso dovrà andare alla ricerca di nuovo soluzioni, consapevole che in quella zona di campo gli Under non hanno dato risposte convincenti. L’allenatore ha sempre sorpreso nelle scelte dell’undici iniziale, non è escluso che lo possa fare anche stavolta. Intanto siamo arrivati a giovedi e dal mercato ancora nessuna novità, non esattamente quello che Torrisi si augurava: “Il mercato? Abbiamo iniziato a stringere su quelli che sono i nostri obiettivi e mi auguro che già per Paternò possa averne qualcuno a disposizione“. Così il mister a radio Febea.