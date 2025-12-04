Reggina: Grillo saluta e ringrazia… solo a compagni e tifosi

Grande protagonista nella seconda parte della scorsa stagione insieme al resto della squadra, in quella incredibile rimonta poi terminata con il secondo posto in classifica ad un solo punto dal Siracusa e la vittoria dei play off. Sembrava potesse essere uno dei punti di forza anche di questa Reggina e invece, sia con Trocini che con Torrisi ha trovato poco spazio. Paradossale che l’allontanamento dalla prima squadra sia avvenuto dopo aver segnato il gol del pareggio contro l’Acireale. Impossibile non notare come nel post dei ringraziamenti, manchino quelli alla società:

“Grazie di tutto, ringrazio compagni e tifosi per questo anno e mezzo passato insieme, è stato un onore poter indossare una maglia così prestigiosa, vi porterò nel cuore”.