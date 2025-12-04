Reggina: dall’infermeria non ci sono buone notizie. Torrisi spera anche nel mercato

La vittoria contro il Gela, fondamentale per come si era messa la classifica della Reggina, ha lasciato però diversi strascichi, con alcuni calciatori costretti a fermarsi per vari infortuni che potrebbero avere ripercussioni su questo finale di girone di andata. I tre punti conquistati rimangono pesanti, ma inevitabilmente l’attenzione si sposta ora su problemi fisici che stanno interessando alcuni elementi chiave della squadra.

Quello più preoccupante riguarda Toti Porcino, che ha accusato un problema muscolare. Le previsioni non parlano di tempi brevi, con l’esterno che molto probabilmente non sarà a disposizione per il resto dell’anno e quindi per le tre partite che mancano al giro di boa. Un duro colpo per mister Torrisi, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più esperti e preziosi soprattutto dopo averlo spostato sulla corsia bassa di sinistra.

Porcino non è stato l’unico assente alle prime sedute della settimana. Adejo è stato costretto ad allenarsi separatamente, stesso dicasi per Barillà che ha subìto una violenta botta alla mascella. Di Grazia, infine, sta facendo i conti con un affaticamento muscolare, ma si spera che per lui il momentaneo stop non abbia conseguenze.

In vista della prossima partita contro il Paternò, Torrisi insieme allo staff medico, monitorerà i calciatori infortunati, per capire chi potrà tornare a disposizione. Di sicuro, il tecnico potrà contare sul ritorno di Laaribi e Girasole, entrambi hanno scontato il turno di squalifica. In mezzo alle difficoltà, il mister spera di poter sopperire alle possibili assenze con l’arrivo di qualche nuovo nuovo elemento dal mercato, così come ha dichiarato di recente.