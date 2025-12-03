Reggina: Torrisi si sbilancia sul mercato e si augura novità da subito

Altro passaggio di mister Torrisi a radio Febea, è stato quello sul calciomercato: “Il mercato? Abbiamo iniziato a stringere su quelli che sono i nostri obiettivi e mi auguro che già per Paternò possono averne qualcuno a disposizione. Quelli che sono arrivati stanno lavorando bene, elementi con caratteristiche diverse rispetto a quelli che c’erano prima e che piacciono a me. Spero che possano trasferire in campo i concetti sui quali si lavora durante la settimana.

Paternò? La partita più difficile che la Reggina dovrà affrontare da quando sono qui. Se sbagliamo atteggiamento prendiamo schiaffi. La legge dei grandi numeri è contro di noi, arrivano da cinque sconfitte consecutive e giocano in casa. Ripeto, questa è veramente quella più complicata. Si gioca contro una squadra che farà il possibile e l’impossibile per fare punti. Io ho allenato il Paternò e i punti salvezza vi assicuro che si conquistano in casa, l’ambiente può diventare determinante. Si gioca in un campo stretto, se perdi il primo duello sei morto. Per noi deve essere una finale di Champions, non possiamo buttare in una partita tutto il lavoro fatto fin qui”.