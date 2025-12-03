Calciomercato: la Nissa sonda il terreno per Laaribi e la Reggina guarda in casa dei giallorossi

Il mercato di Serie D è in continuo fermento, con molte squadre del girone I impegnate a compiere mosse strategiche per migliorare i propri organici. Sebbene alcuni presidenti abbiano sottolineato che non si stia procedendo a smobilitazioni, ma a operazioni utili per il rafforzamento delle squadre, tra queste la Reggina che continua a vivere una fase di cambiamenti, con diverse e importanti uscite e al momento poche novità significative in entrata.

Ultimo in ordine di tempo l’addio di Paolo Grillo, che dopo aver dato il suo contributo alla causa amaranto soprattutto nella scorsa stagione, si prepara a salutare la squadra per accasarsi all’Athletic Palermo. Il calciatore, che aveva trovato poco spazio anche con l’ex tecnico Trocini, non ha convinto pienamente neppure Torrisi, fino ad arrivare alla risoluzione. In questo scenario, non è da escludere che altre uscite possano seguire a breve, anche sorprendenti come anticipato nei giorni scorsi.

Oltre a Grillo, infatti, altre due pedine del centrocampo potrebbero salutare il club. Il primo nome è quello di Mungo, che, dopo aver avuto un ruolo da titolare quasi continuo con mister Trocini, ha visto il suo spazio ridursi sotto la gestione Torrisi. Ma l’addio che potrebbe sorprendere è quello di Laaribi. Il calciatore è punto di riferimento in mezzo al campo per la Reggina, ma come il resto della squadra, in questo girone di andata che sta per concludersi, non ha brillato sul piano del rendimento. Sul centrocampista continua a farci più di un pensiero la Nissa, squadra che già la scorsa estate aveva cercato di portarlo in giallorosso, salvo poi accettare la volontà di Laaribi che è stata quella di rimanere in amaranto.

Il patron della Nissa, Giovannone, ha manifestato a più riprese il suo apprezzamento verso il giocatore e, sebbene si sia recentemente dimesso dalla carica di presidente, ha confermato che l’obiettivo della sua squadra è chiaro: vincere il campionato. La Nissa ha recentemente acquistato il centrocampista Provenzano e vanta già in organico giocatori come Cittadino e Palermo, ma sembra non volersi fermare qui, cercando altri rinforzi per completare il reparto. Il futuro di Laaribi potrebbe quindi essere legato alla sua volontà e alla disponibilità della Reggina a liberarlo, con la Nissa pronta a tentare di chiudere l’operazione. Potrebbe entrare in ballo uno scambio, perchè secondo indiscrezioni la società amaranto avrebbe chiesto informazioni su Palermo.