Nissa: il presidente Giovannone conferma le dimissioni. Le motivazioni

La sconfitta con l’Acireale, la delusione dei tifosi, le dimissioni del presidente Giovannone che spiega tutto in un video pubblicato sulla pagina ufficiale del club: “Partiamo da Diaz. Il mio amico è andato al Fasano. Voi non sapete che è un appassionato di pesca e lì ci sono i fiumi, c’è il mare e questo era il suo desiderio e a lui auguro il meglio, spero anche ritrovi la via del gol. Non stiamo smobilitando, abbiamo sei attaccanti, quindi siamo fortissimi anche senza di lui. Dopo le dimissioni ho ricevuto tantissime manifestazioni di affetto e per questo vi ringrazio.

Ci sarà un’assemblea nella quale confermerò le mie dimissioni e quelle di tutto il CdA. Perchè? Voglio dare una svolta importante, ci vuole una gestione meno sprecona e non sono io quello adatto a portarla avanti essendo di manica larga, troppo generoso e molti se ne approfittano. Ci saranno dei manager che gestiranno in maniera più oculata. Questo non significa che andrò via da proprietario e nessuno dei proprietari andrà via. Resto ma con la presenza di un amministratore unico, anche perchè per motivi di lavoro sono spesso fuori e quindi poco presente a Caltanissetta.

Ho appena versato 100mila euro per le spese uscenti, si altri 100mila euro. I soldi degli incassi non bastano, al botteghino l’ultima gara sono stati incassati 6mila euro lordi, non ci pago nemmeno lo stipendio di un nostro top player e considerate che ne abbiamo più 25 di calciatori in busta paga più lo staff. Non sono sufficienti neppure i nostri generosi sponsor che ringrazio e quindi spesso devo mettere le mani in tasca.

Dopo la sconfitta con l’Acireale c’è stata una sorta di volontà popolare attraverso i social, messaggi tantissimi che mi sono arrivati, di esonerare l’allenatore. Così mio malgrado in giornata abbiamo esonerato Di Napoli e stiamo iniziando a pensare insieme al Ds Russello quali figure lo possano sostituire, spero la si possa trovare presto“.