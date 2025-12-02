Reggina: gli aspetti positivi, quelli negativi, gli infortuni e il mercato

La Reggina vive una settimana di relativa serenità, frutto delle due vittorie consecutive conquistate nelle ultime partite, cosa che non era mai avvenuta da inizio stagione. Nonostante questo, la vetta della classifica rimane ancora lontana e tante le squadre che restano davanti alla formazione amaranto.

Il tecnico Torrisi, pur non dichiarandolo apertamente, vede i miglioramenti e crede nella clamorosa rimonta, trasmettendo questa convinzione ai suoi giocatori. Molto è cambiato dal suo arrivo: il gioco, le scelte degli interpreti e l’inserimento di tanti giovani. Su tutti, spiccano Rosario Girasole e Macrì, i quali schierati dal primo minuto e in qualche modo anche a sorpresa, hanno dato risposte positive.

Certo, le difficoltà non mancano. La condizione atletica è una di queste, con la squadra che, pur mostrando maggiore intensità, fatica a mantenere alta la pressione per più di trenta minuti. Il gioco, ancora lontano dall’essere fluido e gradevole, è un altro aspetto che richiede miglioramenti. Tuttavia, ciò che ora conta più di ogni altra cosa sono i risultati, e in questo senso la Reggina sembra essere sulla giusta strada.

In vista del mercato, Torrisi si aspetta rinforzi che possano aggiungere qualità, forza e freschezza al gruppo. Alcuni movimenti potrebbero concretizzarsi già questa settimana, per dare alla squadra quello che serve da adesso e per tutta la seconda parte di stagione.

Intanto si rimane in attesa degli aggiornamenti dall’infermeria. Il più serio dei problemi riguarda Porcino, che sembra avere un infortunio muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo per un pò. Anche Adejo è sotto osservazione. Da stigmatizzare, invece, è il comportamento di Salandria, squalificato per tre giornate a causa di un litigio con un avversario a partita finita. Un’ingenuità che ha macchiato una prestazione altrimenti positiva. Inaccettabile un simile comportamento da un calciatore così esperto.